Стильно, модно, экологично: крымчанам предлагают новый вид гробов

Крымчанам, провожающим в последний путь родных и близких, скончавшихся от коронавируса, предлагают «убить двух зайцев».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», похоронные компании начали предлагать экологичные гробы. Сделаны домовины из плотного картона с гидроизоляцией, что позволяет использовать их как при классическом захоронении, так и для кремации.
Выдерживает такой гроб до 120 кг, а сам весит не больше 5, утоняет РИА Новости.
Материал позволяет применять для оформления последнего пристанища любые дизайнерские решение. Еще один плюс – не нужно рубить деревья. Кстати, горит картонный гроб гораздо быстрее деревянного, а, значит, выбрасывает в атмосферу меньше сажи и загрязняющих веществ.
Насколько высок спрос на «экогробы», пока не уточняется.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 19.11.20
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