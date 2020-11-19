Доверия к Украине – ноль: жители Донбасса совершенно не интересуются Минскими соглашениями

Жители народных республик Донбасса больше не следят за мирными переговорами в Минске, так как никто не верит, что Украина когда-нибудь выполнит подписанные договорённости.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью киевскому интернет-порталу «Klymenko Time» заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По словам министра, на фоне полного недоверия к Украине на место былой ненависти к Киеву у жителей приходит полное равнодушие.

«У людей в ДНР нет доверия к Украине, в некоторых случаях даже ненависть, потому что там, где человек потерял близких, у него разрушен дом, где люди пострадали напрямую от агрессии Украины, там есть ненависть. То есть, кровь пролилась, и мы понимаем, что такие настроения есть.

Но в последнее время всё больше равнодушия к тому, что происходит на Украине. Потому что люди уже не верят и не хотят, и понимают, что Минские соглашения Украина не выполнит, а значит, мы живём своей жизнью, мы строим свою республику, нам нужно развиваться и смотреть в будущее, наши дети должны учиться, студенты должны получать высшее образование.

Сейчас население всё больше и больше занимается повседневными вопросами, их всё меньше волнует, что там заявлено на Украине, что происходит на Украине, зачем они это говорят, зачем они так действуют. Люди занимаются развитием», – приводит «ПолитНавигатор» слова Никоноровой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.20

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