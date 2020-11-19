В Крыму за сутки от коронавируса умерли 6 человек

В Крыму за сутки от COVID-19 умерли 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 ноября зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества вновь заболевших 116 выявлены при обращении за медицинской помощью, 95 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 3 случая – завозные из-за рубежа.



Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 12 тысяч 947 инфицированных ковидом. От инфекции, по данным на 18 ноября, скончались 228 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.11.20

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