К концу недели в Крыму пойдет снег

В выходные в Крыму пойдет снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже грядущей ночью на полуострове ожидаются минусовые температуры. А в субботу похолодает и днем. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье, 22 ноября, будет еще холоднее, снег усилится.

Наибольшее число осадков ожидается в горных районах, где снежный покров может достичь 35 мм.

В начале следующей недели снова прогнозируется небольшое потепление.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.11.20

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