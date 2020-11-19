К концу недели в Крыму пойдет снег

В выходные в Крыму пойдет снег.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже грядущей ночью на полуострове ожидаются минусовые температуры. А в субботу похолодает и днем. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье, 22 ноября, будет еще холоднее, снег усилится.
Наибольшее число осадков ожидается в горных районах, где снежный покров может достичь 35 мм.
В начале следующей недели снова прогнозируется небольшое потепление.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 19.11.20
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