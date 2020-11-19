В Крыму поднимают цены на хлеб

В Крыму решили поднять цены на хлеб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым о росте цен на 7% – 10% заявило АО «Крымхлеб». Теперь выяснилось, что подорожает продукция всех крымских предприятий соответствующего профиля.

«Это касается всех предприятий, остальные давно уже подняли цены и выровняли их с рынком. Мы являемся единственным регионом в России, который не поднимал стоимость хлеба последние пять лет, – цитирует РИА Новости Крым первого замминистра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка. – Но я думаю, что покупатель не почувствует изменений, так как они произойдут постепенно. Повышение связано с энергоресурсами, активным ростом цены на муку и пшеницу».

Чиновник уверяет, что стоимость социальных сортов хлеба расти не будет.

Отметим, что, по данным Крымстата, за прошедший год цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 4%.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.11.20

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