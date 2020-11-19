В Симферополе «скорая» врезалась в столб, пострадали пятеро

В Симферополе машина скорой помощи, везшая беременную женщину, попала в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Мира. Водитель кроссовера, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил «скорую», двигавшуюся по главной. От удара обе машины изменили напрвление движения: иномарку выбросила на тротуар, а «скорая» врезалась в столб.

По предварительным данным, в ДТП пострадали оба водителя, медицинская бригада и пациентка «скорой».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.11.20

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