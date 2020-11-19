В Донбассе спешно укрепляют линию обороны, чтобы не допустить «карабахский сценарий»

Народная милиция (вооружённые силы) ЛДНР приступила к укреплению линии фронта и созданию второго рубежа обороны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в телеграм-канале сообщил российский спецкор в Донбассе Александр Сладков.

По его мнению, ситуации в Карабахе и Донбассе сильно отличаются, однако подготовка к внезапному возобновлению боевых действий по всему фронту необходима.

«Карабах отличается от Донбасса железным нейтралитетом России. Если Украина начнёт бойню, Москва не будет «висеть над схваткой», как это было в Карабахе.

А ещё, при всём моём уважении к 95 процентам карабахских мужчин, взявших в руки оружие, в Донбассе оружие возьмут и местные люди, и пойдут мощные многонациональные потоки добровольцев, десятки тысяч, и это фактор.

Ну и Донбасс воевать умеет. И сдавать территории не захочет. Возможно, при нападении Украины, ситуация сложится так, что Народные милиции сами окажутся на границах прежних Луганских и Донецких областей. А уж потом войдут миротворцы, и, обязательно российские, иначе, донецкие своё наступление продолжат, при определённых сопуствующих факторах.

И, пару слов о защите Донбасса. Учитывая карабахский опыт, за создание второй линии обороны теперь взялись Народные милиции. Вот тут появился и бетон, и брёвна, инженерная техника. И учения начались: МВД, МЧС, Минздрав и тд (отражение украинской агрессии). И весьма подготовленные части в Народных милициях есть: вот, на днях, я видел, как поднимается по учебной тревоге группа разведывательного батальона «Спарта» в Донецке», – написал Сладков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.20

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