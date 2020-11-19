Туристы спровоцировали рост инфляции в Крыму

Популярность Крыма у туристов спровоцировала инфляции. К такому выводу пришли специалисты Центробанка РФ, проанализировав экономические показатели региона.

«Годовая инфляция в Республике Крым ускорилась и в октябре составила 4,1% после 3,3% в сентябре. Уровень инфляции в регионе был сопоставим со значениями по Южному федеральному округу (4,2%) и в целом по России (4%)», – сообщи в ведомстве, отметив, что в октябре показатель продовольственной инфляции подрос с 4,1% до 5,3%, непродовольственной – с 3% до 3,4%, а в сфере услуг – с 1,6% до 2,3%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди факторов, повлиявших на рост цен, называются неблагоприятные погодные условия, снижение урожая ряда культур, ослабление рубля, продолжающуюся реализацию отложенного спроса после смягчения ограничительных мер, а также переориентация жителей страны на внутренний туризм.

«В результате… в октябре текущего года наблюдалось увеличение годового темпа роста цен на проживание в гостиницах и аренду квартиры у частных лиц», – констатировали в Центробанке.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.11.20

В Донбассе спешно укрепляют линию обороны, чтобы не допустить «карабахский сценарий». / Польша в три раза увеличила поставки российского газа на Украину. / В Симферополе «скорая» врезалась в столб, пострадали пятеро. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»