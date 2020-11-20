Экс-мэр Киева: Донбасс всегда был отдельной от Украины территорией

У Украины исторически никогда не было своей территории, а жители Донбасса не имели к ней никакого отношения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший мэр украинской столицы (2006-2012) Леонид Черновецкий.

По его словам, ещё в 2010 году, участвуя в выборах президенты страны, он убедился, что жители Донбасса – это, по сути, иностранцы.

«Когда я ездил и агитировал за себя как за президента Украины, я удивился тому, что увидел в Донбассе – он абсолютно не был похож на остальную часть Украины. Там я почувствовал себя иностранцем. Не хочу вдаваться в подробности, но это была отдельная территория.

Когда мне пишет какой-то дурак из Украины – «мои прадеды и деды проливали кровь за эту территорию» – он даже не знает о том, что никогда не было никакой территории у Украины, например, не было чётких границ.

Украинцы всё время сражались за свою независимость, поляков на кол сажали, потом Богдан Хмельницкий указал булавой прямо на Россию, а территории не было, были только казаки», – приводит слова Черновецкого «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.11.20

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