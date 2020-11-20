США объявили о начале «круглосуточного» сдерживания российской «агрессии в Азовском море»

Вашингтон в рамках международной программы США «по экспортному контролю и безопасности границ» окажет помощь на четыре миллиона долларов службе морской охраны Украины.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило американское посольство в Киеве.
«США через программу по экспортному контролю и безопасности границ объявили о помощи на $4 млн морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске», – приводит ТАСС заявление посольства США.
Отмечается, что с помощью «нового оборудования» морская охрана Украины сможет «круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море».
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 20.11.20
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