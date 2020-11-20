Число зараженных ковидом в Крыму превысило 13 тысяч

В Крыму за сутки подтверждено 203 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 112 выявлены при обращении за медицинской помощью, 91 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

У 33 человек инфекция протекает бессимптомно.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 13 тысяч 150 зараженных коронавирусом. От ковида умерли 234 человека (в том числе о 6 стало известно за последние сутки).

Симферополь, Лиана Макоба

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