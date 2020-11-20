Лукашенко сообщил о «мощнейшем центре» ЦРУ в Киеве

В Варшаве и Киеве созданы «мощнейшие центры» американских спецслужб по дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на ОАО «Гомсельмаш».

По его словам, центры выявлены совместно белорусской и российской разведкой.

«США – они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно, я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят – умные, талантливые, способные люди», – сказал Лукашенко и добавил, что в понедельник сообщит подробности.

«Потерпите немножко, пройдут выходные – мы вам доложим», – пообещал белорусский президент.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.11.20

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