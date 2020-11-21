В Крыму за сутки зарегистрировано 225 случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 225 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 ноября на ковид было обследовано 4 тысячи 839 человек, инфекция выявлена в 5% случаев.

Из общего количества вновь заболевших 180 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

У 59 человек заболевание протекает бессимптомно.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 13 тысяч 375 зараженных, от коронавируса скончались 239 человека (пятеро за последние сутки).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.11.20

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