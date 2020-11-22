В Крыму за сутки от коронавируса скончались 5 человек

В Крыму за сутки от COVID-19 скончались 5 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21 ноября зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса.
Из общего количества заболевших 146 выявлены при обращении за медицинской помощью, 83 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.
В 49 случаях инфекция протекает бессимптомно.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 13 тысяч 604 инфицированных. От ковида умерли 244 человека.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 21.11.20
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