В Крыму за сутки от ковида умерли 4 человека

В Крыму за сутки от коронавируса умерли 4 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 ноября зарегистрировано 224 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 138 выявлены при обращении за медицинской помощью, 86 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Отметим, что 22 ноября всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследован 2 тысячи 451 человек, то есть инфицированными оказались 9% от обследованных.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 13 тысяч 828 зараженных ковидом. От инфекции умерли 248 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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