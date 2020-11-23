Еще один город Крыма оставят без горячей воды до конца года

В Евпатории отключат горячую воду до конца года. Аналогичное ограничение введено в Симферополе.

Как уже сообщал «Новый День», с 17 ноября в городе, в целях экономии, начали отключать воду по ночам: с 23:00 до 5:00.

С 26 ноября и до 31 декабря в Евпатории отключат горячую воду – совсем. К 31 декабря ГУП «Вода Крыма» обещает начать перекачку из второго Вилинского водозабора, и тогда горячую воду евпаторийцам вернут.

В целом, на сегодняшний день различные графики ограниченного водоснабжения введены в 50 населенных пунктах Крыма: Симферополе и 19 поселениях Симферопольского района, Евпатории, Алуште и 11 поселках, относящихся к муниципалитету, в 6 поселениях Белогорского района, по 1 в Ленинском районе и Судаке, в 4 поселениях, относящихся к Феодосии, и в 5 населенных пунктах Бахчисарайского района. Самая сложная ситуация отмечена в селе Скалистое, где воду подают на 15 минут утром и 15 минут днем.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 23.11.20

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