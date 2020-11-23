Отопительный сезон в Крыму начался с аварий на теплосетях

Не успел в Крыму стартовать отопительный сезон, как тут же начали рваться сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю зарегистрировано 15 аварий на теплотрассах в Симферополе, Керчи и Ялте.

В крымской столице без отопления осталась инфекционная больница №7.

Есть проблемы в детских садах и школах. Так, 20 крымских дошкольных учреждений в данный момент закрыты из-за проблем с отоплением. На дистанционное обучение пришлось перевести учеников школы №9 в Феодосии: в учебном заведении проводят капительный ремонт систем отопления.

Среди тех школ и детсадов, которые работают, многие находятся в группе риска, так как там требуется замена старых оконных блоков и радиаторов, а также установка систем отопления в коридорах.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.11.20

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