Число жертв ковида в Севастополе превысило сотню

В Севастополе за 3 предыдущих дня подтверждено 174 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте от 2 до 88 лет. Скончались три женщины 59, 71 и 72 лет.

Всего с начала эпидемии в городе выявлено 3 тысячи 925 инфицированных. В данный момент продолжают лечение 633 человека, при этом только 252 из них находятся в стационарах.

От инфекции умерли 102 севастопольца.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 23.11.20

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