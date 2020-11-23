Крымских чиновников обязали проводить еженедельные фотосессии

Глава Крыма Сергей Аксенов обязал глав муниципалитетов и министров проводить еженедельные фотосессии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Аксенов в очередной раз посетовал на то, что федеральная целевая, региональная адресная и муниципальные программы строительства ситуация со стороны органов власти почти не контролируется. Часть глав администраций так и не удосужились посетить значительном количество объектов, несмотря на еженедельно озвучиваемые Аксеновым требования и угрозы взысканий. Аналогичная ситуация складывается в министерствах: главы ведомств перепоручают контроль подчиненным и зачастую понятия не имеют, что происходит на конкретном объекте.

«Многие объекты устанавливаются в непонятных местах и с непонятными критериями. Начиная от остановочных павильонов, которые стоят от дороги на каком-то расстоянии, и подойти к ним невозможно, заканчивая контейнерными площадками, на которые по два раза заливают фундамент, – заявил глава РК. – Поскольку крайних потом не найдешь, и будут врать на голубом глазу, кто сколько раз куда выезжал, раз в неделю все главы администраций и курирующие министры должны размещать на официальных сайтах своих ведомств и муниципалитетов информацию с собственной фотографией возле каждого объекта, включенного в программу».

Список объектов тоже обещают опубликовать в открытом доступе.

Фотоотчеты придется публиквать и вице-премьерам, но раз в две недели.

«Чтобы граждане видели, у нас был контроль и я понимал, кому мне завтра претензию предъявлять или просто уволить в конце года – за этим, поверьте, дело не станет, – пообещал Аксенов. – Контрольное управление будет еженедельно анализировать ситуацию по всем объектам. Да, министр там был. Ему понравилась площадка, к которой надо, к примеру, 10 метров ползти по грязи. Отлично. Министру придется менять работу. То же относится к главам администраций».

Впрочем, не исключено, что это распоряжение главы Крыма, как и предыдущие, его подчиненные тоже проигнорируют.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.11.20

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