Украина обречена быть вечным врагом России – киевский эксперт

Соединённые Штаты никогда не позволят Украине установить добрососедские отношения с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

По его словам, непрерывное подстрекательство и давление Вашингтона на власти в Киеве приводят к тому, что постепенно между Россией и Украиной формируется вечно тлеющий конфликт, подобный индо-пакистанскому.

«Все время идет давление, и это вполне осознанно. В их логике это же нормально, в их логике очень важно, чтобы Украина стала вечным врагом России. Грубо говоря, чтоб Россия и Украина были как Индия и Пакистан. Если такой привести пример, где время от времени договариваются, но все равно ничего не получается, слишком много точек конфликтных.

Но других американцев у нас нет, нет другого мирового жандарма, нет другого внешнего управления, понимаете», – приводит «ПолитНавигатор» слова Джангирова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.11.20

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