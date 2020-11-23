Севастополь срывает федеральную целевую программу

Средства, выделенные Севастополю в 2020 году на реализацию федеральной целевой программы, за 9 месяцев освоены на 17,5%. Об этом заявили в Контрольно-счетной палате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 22 млрд рублей за первые три квартала текущего года освоено менее 4 млрд. Из запланированных 20 объектов введено лишь 3. А сдача 62% всех объектов, запланированных в рамках ФЦП перенесена на более поздний срок.

При этом более 1 млрд рублей, выданных подрядчикам в качестве аванса, не подтверждено актами выполненных работ.

Хуже всего обстоят дела на объектах департаментов транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, городского хозяйства и капитального строительства.

В целом, отмечают в КСП, темпы выполнения работ низкие и есть риск того, что программа в текущем году будет сорвана.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 23.11.20

Украина обречена быть вечным врагом России – киевский эксперт. / Санкции против Белоруссии оставят Украину без бензина и дизтоплива – экс-министр. / Крымских чиновников обязали проводить еженедельные фотосессии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»