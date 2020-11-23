Правительство России определило, какая земля в Крыму станет недоступной для иностранцев

В Крыму с 2021 года начинает действовать запрет на владение землей иностранцами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ президента России будет действовать в 19 из 25 районов республики и в 8 из 12 муниципалитетов Севастополя.
Для граждан других государств станет недоступной земля в Алуште, Армянске, Бахчисарае, Джанкое, Евпатории, Керчи, Кировском, Нижнегорском, Раздольном, Красноперекопском, Ленино, Саках, Симферополе, Советском, Судака, Феодосии, Черноморском, Ялте.
В Севастополе запрет касается Андреевского, Балаклавского, Гагаринского, Качинского, Ленинского, Нахимовского, Орлиновского муниципальных округов и Инкермана.
На Украине уже рекомендовали своим гражданам, владеющим землей в указанных территориях, обратиться в правоохранительные органы с заявлениями об изъятии земельного участка, а также сотрудничать с «прокуратурой АРК и Севастополя» для жалоб в Международный уголовный суд и направить индивидуальные жалобы в Европейский суд по правам человека.
В России заявляют, что если иностранные землевладельцы не позаботятся о будущем своих участков (то есть не продадут их россиянам), эти земли будут выкуплены государством по рыночной цене.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 23.11.20
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