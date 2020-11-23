В Крыму в шестой раз анонсировали открытие республиканской больницы – пока ни разу не открыли

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко анонсировал открытие республиканской клинической больницы имени Семашко. Это уже шестое обещание запустить больницу в работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учреждение должны были открыть еще в 2019 году, но потом перенесли на конец марта 2020-го. Не открыли. Церемонию сдвинули на 14 апреля. Снова не случилось: экспертиза отказалась принимать объект, который в ходе строительства изменился до неузнаваемости. Перенесли на июль. А потом на сентябрь. И каждый раз глава РК Сергей Аксенов был очень убедителен и, кажется, сам верил, что больницу окьтроют именно тогда, когда он обещает.

И вот теперь, правда уже не Аксеновым, а Остапенко, заявлено, что 15 действующих отделений республиканской клинической больницы и республиканский сосудистый центр переедут в новое здание после 10 декабря. Число символичное: стоимость объекта, расположенного в 10 километрах от крымской столицы, превышает 10 млрд рублей. Может быть, это хороший знак, и Остапенко повезет больше, чем Аксенову.

Но крымская общественность хотела бы получить ответы на два вопроса: кто будет работать в новой больнице, учитывая тотальный дефицит врачей, и как пациенты и их родственники будут добираться до клиники, расположенной за городом, – вопросы транспортной доступности еще даже не обсуждались.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.11.20

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