Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 14 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 184 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 29 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 138 выявлены при обращении за медицинской помощью, 44 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 2 – завезены из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 14 тысяч 12 зараженных ковидом. Очередную тысячу республика «набрала» всего за 4 дня. От инфекции умерли 252 человека, в том числе 4 за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.11.20

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