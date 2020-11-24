В Крыму в ДТП попал троллейбус, есть погибшие

В Крыму в ДТП попал троллейбус. Погибли 4 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в районе Ангарского перевала на трассе Симферополь – Алушта в районе Ангарского перевала.

По предварительным данным МВД РК, ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с поднимающимся на перевал троллейбусом. Погибли водитель легковушки и три его пассажира. В троллейбусе никто не пострадал.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 24.11.20

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