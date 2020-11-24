В Крыму предотвратили несколько терактов

Российские спецслужбы в текущем году предотвратили в Крыму 4 теракта. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ (СБ) Николай Патрушев в рамках онлайн-совещания по вопросам безопасности на полуострове.

«Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить 8 преступлений террористического характера, включая 4 террористических акта», – сообщил секретарь СБ, отметив, что принятые в меры безопасности в период курортного сезона позволили не допустить в регионе ухудшения криминогенной обстановки.

В ходе совещания в котором принимают участие полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, главы крымских регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев, представители Генпрокуратуры, МВД, Минкомсвязи и других федеральных ведомств, особое внимание уделяется слаженности работы спецслужб и правоохранительных органов, а также дополнительным мерам по обеспечению информационной безопасности.

Москва, Игорь Юров

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