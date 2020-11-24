В Крыму предотвратили несколько терактов

Российские спецслужбы в текущем году предотвратили в Крыму 4 теракта. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ (СБ) Николай Патрушев в рамках онлайн-совещания по вопросам безопасности на полуострове.
«Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить 8 преступлений террористического характера, включая 4 террористических акта», – сообщил секретарь СБ, отметив, что принятые в меры безопасности в период курортного сезона позволили не допустить в регионе ухудшения криминогенной обстановки.
В ходе совещания в котором принимают участие полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, главы крымских регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев, представители Генпрокуратуры, МВД, Минкомсвязи и других федеральных ведомств, особое внимание уделяется слаженности работы спецслужб и правоохранительных органов, а также дополнительным мерам по обеспечению информационной безопасности.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 24.11.20
В Крыму в ДТП попал троллейбус, есть погибшие. / Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 14 тысяч. / «Казна пуста» – в Киеве призвали Зеленского срочно броситься в ноги МВФ. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube