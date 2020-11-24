Крыму грозит локдаун

Крым возглавил список российских регионов, где сложилась наиболее критичная ситуация с COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что в 6 российских регионах свободно менее 10% коечного фонда, выделенного для больных коронавирусом, заявила сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в России.

Наибольшая нагрузка на стационары отмечена в Крыму, где на сегодняшний день занято 93,6%. Более 90% коечного фонда занято так же в Орловской и Ивановской областях, Мордовии, Республике Коми и Санкт-Петербурге.

По мнению экспертов, такая ситуация стала результатом управленческих просчетов и именно в этих регионах, вероятнее всего, могут объявить локдаун, для того, чтобы ослабить темпы распространения инфекции.

Напомним, среднесуточный показатель заболеваемости ковидом в Крыму с сентября по ноябрь вырос в 3 раза и на начало текущего месяца составлял 10,57.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.11.20

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