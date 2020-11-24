Курортную столицу Крыма предупредили о возможности ограничения водоснабжения

Водный дефицит все сильнее ощущается на Южном берегу Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», ограничение водоснабжения уже введено в Алуште и 11 относящихся к этому муниципалитету поселках.

На очереди Ялта: запасы в водохранилищах Счастливенское и Загорское, снабжающих город, значительно снижены из-за отсутствия осадков. В связи с этим Водоканал ЮБК уже призвал обитателей Большой Ялты экономно расходовать воду.

О возможности ограничений предупредили сегодня и в администрации города: «Мы должны понимать, как обстоит дело в Ялте, – заявила новоиспеченный первый вице-мэр Янина Павленко. – Объем, потребление, потери из-за изношенности сетей и, главное, можем ли мы столкнуться, если да, то когда, с необходимостью вводить графики. Чего бы, разумеется, очень не хотелось, но нужно отдавать себе отчет – в этой реальности уже живет ряд городов полуострова».

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 24.11.20

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