Руководство Крыма и Севастополя раскритиковали за использование иностранного софта

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев раскритиковал руководство Крыма и Севастополя за использование иностранного программного обеспечения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ угроз безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры России, по словам Патрушева, показывает, что спецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на поиск уязвимости информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова.
«Результаты работы государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак показывают, что на территории Крымского полуострова основные компьютерные инциденты связаны с внедрением вредоносного программного обеспечения», – подчеркнул секретарь Совбеза.
Он отметил, что одним из слабых мест является использование органами власти и местного самоуправления зарубежных систем видеоконференции, что делает их уязвимым для хакеров. И рекомендовал активнее внедрять в Крыму отечественный софт.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 24.11.20
Курортную столицу Крыма предупредили о возможности ограничения водоснабжения. / Крыму грозит локдаун. / В Крыму предотвратили несколько терактов. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube