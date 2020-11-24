Руководство Крыма и Севастополя раскритиковали за использование иностранного софта

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев раскритиковал руководство Крыма и Севастополя за использование иностранного программного обеспечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ угроз безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры России, по словам Патрушева, показывает, что спецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на поиск уязвимости информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова.

«Результаты работы государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак показывают, что на территории Крымского полуострова основные компьютерные инциденты связаны с внедрением вредоносного программного обеспечения», – подчеркнул секретарь Совбеза.

Он отметил, что одним из слабых мест является использование органами власти и местного самоуправления зарубежных систем видеоконференции, что делает их уязвимым для хакеров. И рекомендовал активнее внедрять в Крыму отечественный софт.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 24.11.20

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