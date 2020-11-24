Признак неуважения: в Израиле стесняются встречать гостей украинской кока-колой

Одна из крупнейших торговых сетей Израиля «Рами Леви» отказалась от закупки произведённой на Украине кока-колы в 1,5-литровых пластиковых бутылках из-за резкого падения спроса. Потребители жалуются на неприятный вкус и подозрительно относятся к слишком низкой цене напитка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило украинское издание «Страна.УА» со ссылкой на израильские СМИ.

Сообщается, что надпись на этикетке на украинском языке стала маркером низкого качества и неуважения к гостям, если на столе оказалась бутылка, произведённая в «Незалежной».

«Мы прекратим заказывать 1,5-литровые бутылки украинской кока-колы. Пока что в магазинах есть товарный запас, но в дальнейшем мы не будем заказывать этот напиток в крупной таре», – приводят СМИ слова замдиректора «Рами Леви» Йоси Сабато.

«Кока-колу ставят на стол, когда приходят гости, и кому-то может не понравиться, что хозяева вместо израильской газировки купили импортную, подешевле», – отмечают издания.

Вместе с тем, торговая сеть пока не откажется от украинской кока-колы в жестяных банках по 0,33 л, на которую сохраняется спрос.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.11.20

Руководство Крыма и Севастополя раскритиковали за использование иностранного софта. / Курортную столицу Крыма предупредили о возможности ограничения водоснабжения. / Крыму грозит локдаун. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»