В Ялте заканчивается вода – вводятся ограничения

В Ялте вводятся ограничения водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с пятницы воду в жилом секторе будут отключать на ночь: с 23:00 до 7:00.

По словам первого заместителя главы администрации города Янины Павленко, мэрия готовится к самому пессимистическому развитию событий: в водохранилищах, питающих Ялту, зафиксирован исторический минимум водного запаса – всего 17% об проектных объемов.

«Первоочередная задача – разработать меры, которые позволят снизить расход воды, проработать возможность использования резервных источников водоснабжения, – отметила чиновница. – Глобальная задача – ремонт сетей. Их изношенность приводит к потере более 50% воды».

Отметим, что у Павленко сегодня был первый рабочий день в роли первого вице-мэра. И новоявленная чиновница была шокирована положением дел:

«Сегодня провела совещание по вопросам водоснабжения. Мягко говоря, нахожусь в недоумении, поскольку ни от кого не услышала вразумительный ответ на вопрос – если есть проблема, почему к поиску выхода из сложившейся ситуации приступили не полгода назад, а всего три недели? Имея при этом перед глазами пример других городов, которые столкнулись с ней чуть раньше…»

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 24.11.20

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