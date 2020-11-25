В Киеве заявили, что Россия «незаконно» получила членство в Совбезе ООН

Украина как страна, автоматически получившая статус члена ООН в 1991 году, официально не признала Российскую Федерацию правопреемницей СССР.

Поэтому Россия, «согласно международному праву», была обязана проходить процедуру вступления в эту международную организацию на общих основаниях в качестве нового претендента, так как РСФСР, в отличие от УССР, не являлась членом ООН до распада Советского Союза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире UKRLIFE.TV заявил председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

По его словам, сегодняшний статус России как члена ООН и члена Совета безопасности ООН якобы нарушает устав организации и является незаконным.

«Есть устав ООН, и у Украины достаточно рычагов, в том числе и работать в этом направлении. Я уже не говорю о членстве Российской Федерации, которая заняла место СССР в ООН и в Совете безопасности. Тут есть вопрос – Украина отозвала свою подпись под решением глав постсоветских государств в декабре 1991 года, по которому передано право членства в ООН от Советского Союза Российской Федерации. Это поднимается вопрос о том, что Россия должна вступать как все.

Сербия вступала как все, она не была как Югославия, она автоматически не приняла членство в Организации Объединенных наций. Точно так же и Россия. Тем более, что Российской Федерации нет вообще в уставе ООН, в Совете безопасности, там писали «Союз советских социалистических республик», а нулевой вариант не был достигнут, не было соглашение подписано, опять же, благодаря позиции Украины, что Россия не является правопреемником Советского Союза.

Поэтому до сих пор, в соответствии, опять же, с международным правом, правопреемниками Советского Союза являются все союзные республики Советского Союза, кроме четырех – страны Балтии отказались, потому что они считали, что их оккупировали, и Грузия», – приводит слова Жовниренко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.20

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