Павленко назначена ВРИО главы Ялты

Временно исполняющим обязанности главы Ялты назначена Янина Павленко. Такое решение накануне принял ялтинский горсовет на внеочередной сессии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у Павленко нет опыта муниципальной работы, тем не менее 20 ноября депутаты согласовали ее на должность первого заместителя главы администрации. А вчера назначили врио градоначальника.

Первым значимым решением, принятым Павленко на эту посту, стало введение ограничений по водоснабжению. Напомним, с 27 ноября воду в Ялте будут отключать с 23 до 7 часов.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 25.11.20

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