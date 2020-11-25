В Крыму за неделю выявили 1,5 тысячи новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 225 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 169 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

В 18 случаях инфекция протекает бессимптомно.

Отметим, что 24 ноября всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследован 3 тысячи 635 человек, то есть инфицированными оказались более 6% обследованных.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 14 тысяч 237 инфицированных, причем полторы из них – за последнюю неделю.

Симферополь, Лиана Макоба

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