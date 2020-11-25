В Крыму растет заболеваемость ковидной пневмонией

В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и внебольничными пневмониями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», случаев гриппа в республике по-прежнему не фиксируется, зато растет распространенность других респираторных инфекций. Наиболее сложная ситуация отмечена в Симферополе, где эпидпорог превышен уже на 37%.

При этом иммунизация идет недостаточными темпами: на сегодняшний день привито 48% крымчан, а надо не менее 60%. Больше всего отстают по показателям вакцинации Евпатория, Ялта и Алушта.

Внебольничные пневмонии выявлены за неделю у 1 тысячи 612 человек. При этом число бактериальных пневмоний в общей структуре снизилось с 22% до 18%, а ковидных выросло с 19% до 31%.

Наибольший рост заболеваемости пневмонией отмечен в Джанкойском (почти в 2 раза), Красноперекопском, Раздольненском и Советском районах.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.11.20

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