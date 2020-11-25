В Севастополе запретили любые торжества – даже у нелегалов

Севастополь вслед за Крымом запрещает новогодние корпоративы и банкеты. Соответствующие распоряжения дал сегодня губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе уже действует запрет на проведение мероприятий в помещениях, в загсах, запрещены экскурсии, предприятиям общепита нельзя работать после 22 часов. Владельцы кафе и ресторанов просили этот запрет отменить, но власти им навстречу не пошли.

Теперь объявлено о новых ограничениях: с 20 декабря полностью запрещаются банкеты, свадьбы, корпоративы, новогодние елки и прочие коллективные мероприятия (в том числе и в гостиницах) в любое время суток. Под запретом оказались и массовые праздники в учебных заведениях. Утренники можно проводить только внутри класса или группы. Такой режим будет действовать до 15 января.

Кроме того, гостиницы не имеют права заселять гостей, не предъявивших справку об отсутствии коронавируса.

Развожаев дал еще одно интересное поручение: департамент общественной безопасности должен усилить контроль за нелегально работающими увеселительными заведениями, общепитом и гостиницами. Получается, что в Севастополе нелегалов знают и даже контролируют, но в правовое поле почему-то не выводят.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 25.11.20

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