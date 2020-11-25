Одна из основных достопримечательностей Крыма снова открыта для посещений

Одна из основных достопримечательностей Крыма – замок Ласточкино гнездо – снова открыта для посещений.

Как уже сообщал «Новый День», угроза разрушения нависла над замком, построенным в 1912-м году по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда для барона Штейнгеля, в 2013 году: в фундаменте здания обнаружили трещины. Однако серьёзных восстановительных работ не проводилось, всё ограничивалось разговорами.

Средства в размере 132,4 миллионов рублей выделили в 2016-м году в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Противоаварийные работы начались спустя год – в мае 2017-го. На этот период доступ к замку был закрыт. К сентябрю Аврорину скалу, на которой стоит «Ласточкино гнездо», и сам замок укрепили.

До 2019-го года планировалось отреставрировать исторические декоративные элементы на уровне первого этажа и поздние декоративные элементы фасадов, перемычек оконных и дверных проемов, ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров, стен первого этажа, выполненных из тесаного камня, поверхности каминной трубы, верхних поясов башни. А для лучшего восприятия объекта в темное время скалу и сам замок обещали подсветить.

Однако к реконструкции приступают только в августе прошлого года. Специалисты из Чувашии взялись выполнить проект за 79,5 млн рублей. Согласно ФЦП, реконструкция должна была завершиться к сентябрю 2020 года. Но завершили к концу ноября.

В ходе реставрации сумма контракта увеличилась до 87,5 млн рублей. Отремонтированы фасад и кровля дворца, системы водостока, электроснабжения, отопления, окна и двери. Внутри отреставрированы камин с фамильным гербом и потолок в каминном зале, воссозданы лестницы.

Теперь «Ласточка» снова открыта для посещения.

Гаспра, Лиана Макоба

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