Заключенные в Крыму заявили об отсутствии теплой одежды

Родственники заключенных, отбывающих наказание в ИК№2 в Керчи, заявили, что их близким не выдали зимнюю одежду и вынуждают утепляться за счет семей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно статье 99 УИК РФ, заключенные должны обеспечиваться одеждой по сезону за счет государства (пункт 2). Переход на зимнюю форму одежды, как правило, происходит в октябре. Однако части заключенных керченской ИК№2 до сих пор не выдали бушлаты. Теплые вещи в передачах тоже не принимают. По словам родственников осужденных, их вынуждают покупать зимнюю одежду в магазине на территории колонии.

Соответствующие жалобы поступили в Общественную наблюдательную комиссию Крыма и прокуратуру. Сотрудники этих ведомств вместе с представителями ГУФСИН по РК выехали в учреждение с проверкой.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 25.11.20

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