В Крыму некому строить объекты ФЦП

В Крыму отмечается огромный дефицит строителей. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Напомним, согласно данным крымского правительства, освоение средств по ФЦП на 1 октября составило 70% от плана 2020 года. За последующие полтора месяца показатель увеличился до 82%. И, как теперь выяснилось, строить некому.

«Главная проблема – это нехватка рабочих рук, – сообщил Аксенов. – Сегодня на территории Крыма одновременно (по поручению президента, в рамках федеральной целевой и региональных программ) возводится более 4 тысяч 100 объектов. Такого объема никто никогда здесь не реализовывал. У нас, по самым скромным подсчетам, не хватает квалифицированных рабочих, строителей порядка 20 тысяч человек».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.11.20

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