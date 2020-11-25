Большинство умерших от ковида крымчан обратились к врачам позднее второго дня заболевания

В Крыму растет смертность от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число умерших за неполный ноябрь в 1,5 раза превысило показатели октября. За прошедшую неделю скончались 36 человек, за прошедшие сутки – 6. Всего с начала эпидемии жертвами ковида стали 258 крымчан.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, одним из основных факторов, приводящих к летальному исходу, является самолечение и позднее обращение за медицинской помощью. Так, 77% умерших обратились к врачам позднее второго дня заболевания.

Хотя больше всего летальных исходов отмечается в возрастной группе старше 65 лет, Пеньковская отмечает значительные темпы прироста смертности среди крымчан 50 – 64 лет. Есть и еще один тревожащий факт: в 14% летальных исходов у пациентов не было никаких сопутствующих заболеваний, которые могли бы осложнить инфекцию.

Симферополь, Лиана Макоба

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