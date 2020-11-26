На Украине ждут распада ЕС и уповают на милость судьбы

Пандемия высветила системную слабость Евросоюза, который неизбежно развалится. Украине не остаётся ничего другого, как ждать, какое место в геополитическом раскладе ей укажут из Вашингтона.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

«В Европе впервые после Шенгенских соглашений заработали внутренние границы. Это – звонок, что Шенгенские соглашения не вечны, они хрупкие, они в любой момент могут быть поставлены на паузу. Никто их не отменяет, никто не говорит, что надо возвращаться к статус-кво 95-го года, но многие увидели, что это может случиться.

Несколько лет назад, когда начались миграционные процессы в Европу, некоторые лидеры говорили о приостановке Шенгенских соглашений для тех или иных государств, и их воспринимали как сумасшедших. Но сейчас это само собой разумеется, в некоторых случаях они могут быть приостановлены. Рано или поздно ЕС распадется» – делает вывод Бондаренко.

По его словам, Украине остаётся ждать, что с ней решат делать в США.

«Нам скажут, нам укажут. Пришлют специального представителя (по Украине). Из Госдепа. Сейчас Тони Блинкен (возможный госсекретарь США) займет свой пост, найдет креатуру», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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