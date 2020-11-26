Индонезия намерена экстрадировать в Россию украинского блогера

Индонезия по запросу Москвы задержала украинского блогера Михаила Орешникова, который обвиняется в России в нанесении тяжких телесных повреждений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в МИД Украины.

Музыкант и блогер Орешников скрылся в Киеве и получил в 2016 году украинское гражданство, но формально не вышел из российского.

«Согласно предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. По информации МИД, Михаил Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации.

В настоящее время задержанный находится в главном управлении полиции города Джакарта и ожидает подтверждение экстрадиционного запроса от российской стороны», – приводит РИА Новости сообщение украинского МИД.

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