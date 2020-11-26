В Крыму за сутки зарегистрировано более 230 случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрирован 231 случай коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 71 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 14 тысяч 468 инфицированных. По данным на 25 ноября, 264 из них скончались, в том числе 6 за последние сутки.

Из продолжающих лечение более 40 подключены к аппаратам ИВЛ, оксигенотерапию в условиях стационара проходят более 1 тысячи.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.11.20

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