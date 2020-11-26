Суточная выявляемость ковида в Севастополе превысила 60 человек

В Севастополе за сутки коронавирус подтвержден у 61 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте 2 до 76 лет. От инфекции умерли еще трое: мужчины в возрасте 68 и 82 лет и 82-летняя женщина.

Всего с начала пандемии в городе выявлено 4 тысячи 98 инфицированных. От ковида скончались 112 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 26.11.20

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