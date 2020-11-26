ФСБ задержала экс-вице-мэра Евпатории

В Крыму задержан бывший заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник ушел в отставку на этой неделе, а вчера его задержали сотрудники ФСБ. Вавренюка обвиняют в получении крупной взятки.

По данным следственных органов, преступление было совершено весной 2018 года: за за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане, а также передачу этого участка в аренду без торгов Вавренюк, якобы, получил объекта капитального строительства.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки должностным лицом в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). Сейчас экс-чиновника допрашивают следователи.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.11.20

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