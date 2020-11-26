Росавиация согласовала полеты в Крым по льготной цене из 12 городов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердила 12 направлений полетов в Крым и обратно, которые будут выполняться в 2021 году по субсидированным тарифам.

Как сообщили РИА «Новый День» в аэропорту Симферополя, в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов на субсидируемых маршрутах при перевозке экономическим классом всех категорий пассажиров.

В 2021 году рейсы в Крым по льготной цене планируют осуществлять пять авиакомпаний.

С 1 мая по 30 сентября S7 Airlines заявила рейсы в Симферополь из Иваново, Пскова, Кургана и Липецка с частотой два раза в неделю. «Ямал» планирует выполнять еженедельные полеты в Крым из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма, а также два раза в неделю – из Салехарда.

Авиакомпании «Азимут» с 1 мая по 31 декабря согласовали рейсы на полуостров из Калуги (дважды в неделю), «Северстали» с 15 мая по 15 октября из Петрозаводска (дважды в неделю).

Сибирский авиаперевозчик «ИрАэро» планирует выполнять рейсы в аэропорт Симферополь из Брянска раз в неделю с 1 июня по 30 сентября, а в период с 24 мая по 30 июня и с 1 по 30 сентября дважды в неделю – из Саранска.

Симферополь, Лиана Макоба

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