Крымчанка спалила кафе за нанесенную несколько лет назад обиду

В Феодосии задержали 37-летнюю горожанку, подозреваемую в поджоге кафе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, несколько лет назад между подозреваемой, веселившейся в кафе с друзьями, и персоналом заведения произошел конфликт: гостям не понравилось обслуживание. Произошла ссора.

В этом году, проходя миом кафе ночью, крымчанка вспомнила прежнюю обиду и решила отомстить за испорченный несколько лет назад вечер. Дама была в нетрезва и решила поджечь заведение рассчитывая, что из-за сильного дождя и плохой погоды ущерб будет небольшой, но настроение у владельцев испортится.

Женщина подожгла шторы с наружной стороны кафе зажигалкой. Увидев, как огонь распространяется, она вызвала такси и уехала домой. Между тем, пожар причинил заведению существенный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 26.11.20

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