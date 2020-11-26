Крымчане предлагают проверить экс-вице-мэра Евпатории на сотрудничество с иностранной разведкой

В Крыму активно обсуждают задержание бывшего заместителя главы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка.

Как уже сообщал «Новый День», 24 ноября чиновник ушел в отставку, а 25 ноября его задержали сотрудники ФСБ России. Вавренюку инкриминируют крупную взятку, полученную в виде объекта капитального строительства.

Инсайдеры отмечают, что экс-чиновник вообще питает слабость к недвижимости и приобретает ее всеми доступными ему способами. Так, в начале текущего года семья Вавренюка получила в Евпатории квартиру по квотам для малоимущих. Крымчане надеются, что следователи поинтересуются, как родственники вице-мэра, кстати, уже получившего бесплатно квартиру во время своей бытности прокурором, оказалась в первых рядах в очереди за социальным жильем.

Есть к нему и другие вопросы: «Будет интересно узнать, насколько подробно он расскажет следователям, как человек, работающий на государственной службе, члены его семьи и доверенные лица стали обладателями многочисленных объектов элитной недвижимости, успешного «хинкального» и мебельного бизнеса, земли теннисных кортов, долей в различных хозяйственных обществах, – пишет telegram-канал «Карадагский змей». – А учитывая тот факт, что, работая в органах прокуратуры Украины, Вавренюк прошел стажировку в США и Германии, следователям придется внимательно изучить его деятельность и проверить, не сотрудничал ли коррупционер с иностранными разведками».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.11.20

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