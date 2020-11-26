Один из руководителей Главного военно-строительного управления попался на откатах за объекты в Крыму

Суд отправил под стражу на два месяца первого заместителя гендиректора ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» (ГВСУ №4) Руслана Никитина, под руководством которого в Крыму строили дома для военнослужащих и полевой офис Центробанка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия, он пытался получить от субподрядчика около 14,5 млн рублей.

История началась почти 2 года назад, когда в начале 2019 года владелец ООО «Теплостройсервис» обратился к Никитину в предложением заключить субподрядные договоры на строительство семи жилых домов с инженерными сетями для военнослужащих в Севастополе, а также полевого офис Центробанка. Никитин потребовал 7% от предполагаемой чистой прибыли ООО после исполнения обязательств, что составляло 14 млн 420 тыс рублей.

В итоге между ГВСУ №4 и «Теплостройсервисом» было заключено два контракта в августе и декабре 2019 года общей стоимостью более 1 млрд рублей.

При этом в ноябре прошлого года – до заключения второго контракта Никитин, по данным ДВКР, напомнил владельцу субподрядчика об обещанном откате, а в декабре уже настойчива требовал расплатиться, пишет «Коммерсант».

Бизнесмен обратился в правоохранительные органы, и следующие встречи, состоявшиеся в феврале – марте текущего года, проходили под контролем сотрудников департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ. Никитин проявлял настойчивость, напоминая контрагенту, что тот уже получил авансовый платеж в размере 206 млн рублей, а с ним так и не рассчитался. И, в конце концов, пригрозил прекратить дальнейшее авансирование «Теплостройсервиса», а в будущем не подписывать акты приемки выполненных работ.

29 октября 2020 года Никитин заявил, что приостановил оплату по договорам до тех пор, пока не получит свои 14,42 млн рублей и назвал посредника, которому надо отдать деньги.

11 ноября посредник пришел за деньгами в «Арарат Парк Хаятт Москва». Эта встреча тоже контролировалась ДВКР, велись аудио и видеозаписи. При получении отката посредника задержали. У него изъято 20 тысяч долларов и бумажную «кукла», имитирующая 10 млн рублей.

Никитина позже задержали в Ижевске. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Посреднику инкриминируют ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Его тоже отправили в СИЗО на 2 месяца.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 26.11.20

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