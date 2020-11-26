Крым и Севастополь остаются в «черном списке» получателей федеральных дотаций

Крым и Севастополь остаются в «черном списке» Минфина России. Всего в блэк-листе 8 регионов, для которых действуют особо жесткие условия получения дотаций из федерального бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий проект постановления правительства подготовлен в департаменте межбюджетных отношений Минфина РФ.

В список, помимо крымских регионов, внесены Алтай, Дагестан, Ингушетия, Камчатский край, Тыва и Чечня.

Эти субъекты обязаны будут заключить с Минфином соглашения, предусматривающие особый контроль над государственными расходами и долговыми обязательствами. В числе прочего, регионам запрещено увеличивать численность и зарплаты чиновников, брать сверхлимитные бюджетные кредиты, при этом необходимо снижать просроченную задолженность муниципалитетов и бюджетных учреждений, а также регулярно отчитываться о бюджетной экономии не только перед федеральным Минфином, но и перед общественностью.



«Звучит все это красиво, и в Минфине даже надеются, что такие меры позволят сократить дотационность «проблемных» регионов. Похоже, что зря, – отмечают «Акценты». – Несмотря на жесткие условия получения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, в 2020 году в Дагестане дотационность республиканского бюджета составляет 76%, в Крыму – 77,8%, в Ингушетии – 85,6%, в Чечне – 86,9%.



Ранее даже РАНХиГС обращал внимание на то, что во время пандемии «прозрачность и обоснованность принятия решений о поддержке регионов явно снизились».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.11.20

Крымчане предлагают проверить экс-вице-мэра Евпатории на сотрудничество с иностранной разведкой. / Один из руководителей Главного военно-строительного управления попался на откатах за объекты в Крыму. / На Украине заявили об увольнении 34 тысяч медиков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»